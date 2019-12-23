Компанію Nord Stream очолює ексагент "Штазі" та друг Путіна - Der Standard

Компанію Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом газопроводу РФ "Північний потік-2", очолює німець Маттіас Варніг, який у минулому був агентом "Штазі" (міністерства держбезпеки НДР) та має давні дружні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Увагу на цей факт привертає впливова австрійська газета Der Standard.

"Якщо говорити про чоловічу дружбу, Росію та Німеччину, то одразу на думку приходять два імені: Володимир Путін та Герхард Шредер. Російський президент та колишній німецький канцлер не приховують свої багаторічні близькі відносини. Але є ще один німець, на якого Путін може повністю покластися: Маттіас Варніг, очільник російського газопроводу Балтійським морем "Північний потік-2", який є шипом у боку для президента США Дональда Трампа", - йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, на відміну від Шредера "Варніг діє у фоновому режимі та залишається майже невідомим". "Однак він зберігає найкращі контакти з Москвою. А його дружба з Путіним триває значно довше, ніж у Шредера", - пише Der Standard.

64-річний Маттіас Варніг походить з містечка Альтдьоберн (земля Брандербург), в часи існування Німецької демократичної республіки (НДР) навчався у Східно-Берлінському економічному університеті. Як йдеться на сайті "Північного потоку-2", із 1981 по 1990 роки Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, у тому числі в міністерстві зовнішньої торгівлі. Однак, додає Der Standard, там не згадується про його роботу в східнонімецькій спецслужбі "Штазі".

"Не згадується, що Варніг з 1974 року шпигував на "Штазі". Його псевдонімом був "Артур". З торговельної місії НДР у Дюссельдорфі він постачав в Східний Берлін інформацію про західнонімецькі підприємства", - йдеться у повідомленні.

У 1990 роках Варніг пішов працювати у Дрезденський банк, який у 1991 році відкрив своє представництво у Санкт-Петербурзі - в цей час в комітеті із зовнішніх зв'язків мерії міста вже працював Володимир Путін.

"Обоє ексагентів – Путін був агентом КГБ у Дрездені – подружилися. Згідно з даними газети Die Welt, Варніг допомагав Путіну також у приватному порядку. Коли його дружина Людмила у 1993 році тяжко постраждала в ДТП, то їй була проведена операція на кошти Дрезденського банку у Німеччині", - зазначається у статті.

На переконання її автора, "цього Путін ніколи не має забути": "З 2006 року Варніг очолював компанію Nord Stream, яка будувала перший газопровід через Балтійське море. Він також є членом наглядових рад оператора трубопроводу "Транснефть", російського державного банку ВТБ та російського нафтового гіганта "Роснефть", як і є членом ради директорів Gazprom Schweiz AG". У 2012 році президент РФ також дав Варнігу Орден пошани. Друг Путіна також має квартиру у Москві, йдеться в статті.

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає санкції проти газопроводу Nord Stream 2.

Після цього швейцарська компанія Allseas Group SA вивела з Балтійського моря свої судна, які займалися прокладенням цього газопроводу "Північний потік-2".