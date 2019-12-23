Берлін хотів запобігти санкціям проти РФ, даючи неправдиву інформацію – Bild

Незадовго до підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який передбачає введення санкцій проти компаній, які беруть участь у спорудженні російських газопроводів, офіційний Берлін намагався запобігти цьому кроку, надаючи не зовсім правдиву інформацію.

Про це пише аналітик впливового німецького видання Bild Юліан Рьопке.

"Щоб зупинити санкції проти російського проєкту газопроводу уряд Німеччини в останній момент, очевидно, вигадав угоду між Україною та Росією, якої не існувало!", - пише автор, посилаючись на службовий лист Міністерства закордонних справ ФРН до представників уряду США.

В цьому листі стверджується, що Україна та Росія домовились про транзит газу з 1 січня. Це, за аргументацією уряду, робить непотрібними санкції проти проєкту Nord Stream 2. Інтрига в тому, що на момент написання цього листа переговори все ще тривали.

В листі, надісланому начальником управління МЗС за кілька годин до підписання Трампом оборонного бюджету, в якому прописані санкції, повідомляється, що «угода про майбутній транзит газу була підписана годину тому, а результати будуть офіційно представлені завтра о 14:00».

Як повідомляв Укрінформ, тристоронні переговори між Україною, Росією та ЄК щодо продовження транзиту російського газу через територію України проходили як раз у Берліні 19 грудня. При цьому в німецькій столиці сторони досягли лише принципової домовленості, переговори було продовжені наступного дня в Мінську та завершилися вони підписанням протоколу, а саму угоду планується укласти до кінця року.

Рьопке також пише, що німецька сторона неодноразово заявляла за останні кілька днів, що санкції США проти газопроводу роблять перешкоди на шляху підписання транзитної угоди. Насправді ж, кажуть інсайдери, все як раз навпаки: санкції поставили Україну в набагато кращу позицію у перемовинах з «Газпром» і без них Росія ніколи не погодилася б виконати рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомлялося, після введення санкцій в дію, будівництво спірного проекту було призупинено в суботу вранці - швейцарська компанія Allseas, яка прокладає труби, припинила роботу до нових розпоряджень.

Тим часом посол США в Берліні Річард Гренелл відкинув критику федерального уряду щодо санкцій США проти будівництва газопроводу Nord Stream 2.

«Ми давно чули від наших європейських партнерів, що США повинні підтримувати їх у їхніх зусиллях. Тому санкції - це дуже проєвропейське рішення», - сказав дипломат Bild am Sonntag.

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Гренелл зауважив, що 15 європейських країн, Європейська Комісія та Європейський Парламент висловлювали занепокоєння щодо проекту. І зараз коли рішення по санкціям прийняте, багато європейських дипломатів подякували американському уряду за вжиття обмежувальних заходів.