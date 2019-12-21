У Росії заявили, що США санкціями проти Nord Stream 2 хочуть усунути конкурента

У Москві вважають, що Вашингтон переходить "знакову межу в зовнішній політиці", запроваджуючи санкції проти "своїх союзників".

Таку заяву розповсюдило МЗС РФ у відповідь на підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету США на 2020 рік, який, між іншим, передбачає санкції проти російського газопроводу Nord Stream 2.

"Росія реалізовувала і продовжить реалізовувати свої економічні проєкти (включаючи "Північний потік-2" - ред.) незалежно від чиїхось санкцій", - заявили в російському відомстві.

У МЗС додали, що США "переходять знакову межу в зовнішній політиці", починаючи запроваджувати санкції, до яких Росія давно звикла, проти власних союзників.

У відомстві також стверджують, що Вашингтон хоче "нав'язати Європі американський скраплений газ, що обходиться їй набагато дорожче трубопровідних поставок з Росії і тим самим уповільнити розвиток її економіки, підірвати здатність конкурувати з США на світових ринках".

Москва переконана, що в таких цілях США збираються накласти санкції не на росіян, а на європейські компанії, які беруть участь у прокладанні трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу Nord Stream 2.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. Передбачається, що його потужність складе 55 млрд кубометрів газу щорічно.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проект наприкінці 2019 року. Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2". Крім того, противниками проекту є США, Польща і країни Балтії.