Санкції США проти Nord Stream 2 спрацювали

Санкції США проти Nord Stream 2 спрацювали

Георгій Тихий Георгій Тихий
Укрінформ
Швейцарська компанія Allseas, яка укладає труби на дно Балтійського моря, щойно офіційно заявила про зупинку робіт. 

Таке рішення дозволяє їй уникнути санкцій, які щойно підписав у рамках оборонного бюджету президент США. Компаній, які здатні виконувати такі роботи, лише п`ять у світі. Жодна не належить РФ. Нікого не заміну немає. Чи це не красиво? Не просто заблокувати Nord Stream 2 десь на початку побудови, а дати росіянам укласти газопровід на 95%, викинути максимальну кількість грошей на це все, і на останніх кілометрах — облом. Відрами носіть до берега свій газ. Звісно, це ще не кінець історії, але гарантовано її дуже значне затягування та здорожчання.

Георгій Тихий, Fb

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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