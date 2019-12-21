Санкції США проти Nord Stream 2 спрацювали

Швейцарська компанія Allseas, яка укладає труби на дно Балтійського моря, щойно офіційно заявила про зупинку робіт.

Таке рішення дозволяє їй уникнути санкцій, які щойно підписав у рамках оборонного бюджету президент США. Компаній, які здатні виконувати такі роботи, лише п`ять у світі. Жодна не належить РФ. Нікого не заміну немає. Чи це не красиво? Не просто заблокувати Nord Stream 2 десь на початку побудови, а дати росіянам укласти газопровід на 95%, викинути максимальну кількість грошей на це все, і на останніх кілометрах — облом. Відрами носіть до берега свій газ. Звісно, це ще не кінець історії, але гарантовано її дуже значне затягування та здорожчання.

Георгій Тихий, Fb