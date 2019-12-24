Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво

Російська сторона терміново шукає спеціалізоване судно для прокладання газопроводних труб для завершення проєкту Nord Stream 2.

Про це пише німецьке видання Zeit.

«Росія шукає судно для завершення будівництва у Балтійському морі», - йдеться у повідомленні.

Побудувати треба ще 160 кілометрів. Швейцарська компанія Allseas, як повідомлялося, припинила роботу на газопроводі через загрозу американських санкцій. Корабельні радіолокатори показують, що корабель Solitaire, що використовується Allseas, тепер на шляху до о.Рюген. Росія хоче швидко знайти рішення, проте вже зрозуміло, що завершення проєкту затягується.

З посиланням на російські ЗМІ, німецька газета зауважує, що найкращим варіантом є залучити російський корабель «Академік Черський», який знаходиться в далекосхідному порту Находка в Японському морі. Тобто, щоб дістатися до моря Балтійського, йому потрібно близько місяця.

Є ще одне спеціальне судно – «Фортуна», яке на цей час перебуває біля Рюгена, але, згідно з російською інформацією, воно було б корисним лише в районах біля берега, але не в глибинах Балтійського моря.

Більшість газопроводу, який повинен транспортувати газ з Росії в обхід України завершено. Прокладено близько 2300 кілометрів. Через санкції та заморожування будівництва завершення тепер буде відкладено на кілька місяців. У Газпромі зазначають, що лінія має бути готова в другій половині 2020 року.