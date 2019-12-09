Канада допомагає Британії відбивати

Канада допомагає Британії відбивати "передвиборчі" кібератаки

Укрінформ
Канадські спецслужби допомагають британським колегам протидіяти сторонньому втручанню у виборчий процес.

Про це повідомляє CBC News із посиланням на Евана Короневського, речника Центру безпеки комунікацій.

Ця канадська спецслужба відповідає за радіоелектронну розвідку, захист урядових інформаційних і комунікаційних мереж, а також за криптографію.

“Центр має міцні важливі відносини з партнерами по альянсу Five Eyes, у тому числі з нашими колегами зі Сполученого Королівства, які працюють у сфері оборони та кібербезпеки”, - розповів Короневський.

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За його словами, спецслужби Великої Британії регулярно використовують зібрану Канадою інформацію у прийнятті рішень.

“Хоча ми не можемо навести конкретних прикладів обміну розвідувальними даними, зазначимо, що важлива інформація, яка допомогає захистити від кібернападів демократичні процеси, регулярно передається та задіюється”, - зауважив речник.

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До розвідувального альянсу Five Eyes належать Канада, США, Велика Британія, Нова Зеландія та Австралія.

Як повідомляв Укрінформ, позачергові вибори до парламенту Великої Британії відбудуться 12 грудня.

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