Британія назвала російську "Корпорацію зла" найнебезпечнішою бандою хакерів у світі

У Британії назвали російську кіберзлочинну організацію Evil Corp. ("Корпорація зла"), проти якої у США ввели санкції, найпотужнішим хакерським злочинним угрупованням у світі.

Про це повідомляється на сайті Національного британського агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

"Громадянину РФ, який керує Evil Corp - найбільш шкідливим у світі кіберугрупованням, що створило та застосувало зловмисне програмне забезпечення та спричинило фінансові втрати на загальну суму сотні мільйонів фунтів лише у Великій Британії - було пред'явлено звинувачення в США після безпрецедентної співпраці між NCA, ФБР та Національним центром кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.

32-річного Максима Якубця з Москви звинувачують у зв'язку з двома окремими міжнародними схемами зламу комп'ютерів та банківських шахрайств, що тривали з травня 2009 року дотепер.

Як наголошується, Evil Corp. "представляє найбільшу кіберзагрозу для Великої Британії".

Зазначається, що Якубець здійснював свою діяльність, "найнявши десятки людей для того, щоб вони проводили його операцію з підвалів московських кафе".

"Evil Corp. майже десятиліття орієнтувалося на Велику Британію, використовуючи численні пошкодження зловмисних програм, які обманювали та крали гроші з банківських рахунків представників громадськості та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що злочинна діяльність дозволила Якубцю вести розкішний спосіб життя. Він витратив понад чверть мільйона фунтів на власне весілля. Крім того, по Москві він пересувається на автомобілі марки Lamborghini з номерним знаком, в якому читається слово, що перекладається як "злодій".

Зараз Якубець перебуває в Росії. Якщо він покине країну, його буде затримано та екстрадовано до США.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив санкції проти російської кіберзлочинної організації Evil Corp. ("Корпорація зла"), яку пов'язують зі створенням та поширенням вірусної програми Dridex.

Група Evil Corp. використовувала шкідливе програмне забезпечення Dridex для зараження комп'ютерів з метою збору даних для зламу сотень банків і фінансових установ у понад 40 країнах. Збитки оцінюються в понад $100 млн.

Водночас, Міністерство юстиції США висунуло проти членів Evil Corp. офіційні звинувачення у кримінальних порушеннях. Мінфін назвав конкретні прізвища виконавців, а також компаній у Росії, пов'язаних із членами групи.

Тим часом, Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до $5 млн за інформацію, що допоможе затримати або засудити лідера Evil Corp. Максима Якубця.