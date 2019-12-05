Кіберзлочини Росії: США ввели санкції проти

Кіберзлочини Росії: США ввели санкції проти "Корпорації зла"

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив санкції проти російської кіберзлочинної організації Evil Corp ("Корпорація зла"), яку пов'язують зі створенням та поширенням вірусної програми Dridex.

Про це 5 грудня повідомив офіційний сайт американського Мінфіну.

"Міністерство фінансів ввело санкції проти Evil Corp в контексті масштабних дій проти однієї з найбільш розвинених кіберзлочинних організацій у світі. Наші скоординовані дії (разом із союзниками по НАТО – ред.) спрямовані на те, щоби припинити масштабні фішинг-кампанії, запроваджені цією російською хакерською групою", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Група Evil Corp використовувала шкідливе програмне забезпечення Dridex для зараження комп'ютерів з метою збору даних для зламу сотень банків і фінансових установ у понад 40 країнах. Збитки оцінюються в понад $100 млн.

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Водночас, Міністерство юстиції США висунуло проти членів Evil Corp офіційні звинувачення у кримінальних порушеннях. Мінфін назвав конкретні прізвища виконавців, а також компаній в Росії, пов'язаних з членами групи.

Тим часом, Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до $5 млн за інформацію, що допоможе затримати або засудити лідера Evil Corp Максима Якубця.

Як підкреслили в Мінфіні США, всі дії щодо переслідування російського хакерської групи, здійснювалися в тісній координації з Національним агентством злочинності (NCA) Великої Британії.

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