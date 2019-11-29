На Черкащині СБУ припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є громадянин РФ, який проживає у Києві, та троє мешканців Черкащини. Кіберзлочинці через спеціальні закриті хакерські форуми купували дані платіжних рахунків іноземців. За привласнені кошти вони закуповували товари у популярних закордонних Інтернет-магазинах. Потім продукцію реалізовували в Україні через онлайн сервіси. Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у Києві та Черкасах правоохоронці вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, планшети з даними, які підтверджують протиправні закупки. Також виявлено незаконно закуплені товари: smart-годинники, iPad, телефони Iphone, відеокамери GoPro, навігатори, відеореєстратори, ехолоти тощо та понад 5 тисяч доларів США”, - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила банду хакерів, яка 10 років “чистила” рахунки клієнтів в Європі та США/Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо здійснення зловмисникам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Операція проводилась Управлінням Служби безпеки України у Черкаській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ Національної поліції Черкащини.