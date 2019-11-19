Росія відпрацьовує в Україні кібератаки, які потім може спрямувати проти Заходу - РНБО

Україна і НАТО мають активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки, оскільки кіберзагрози з боку Російської Федерації є вкрай небезпечними як для України, так і для країн-членів Альянсу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією Представництва НАТО в Україні на чолі з головою Представництва Александером Вінніковим, повідомляє пресслужба РНБО.

«В Україні Росія відпрацьовує кібератаки, які у майбутньому можуть бути спрямовані проти країн-членів НАТО, Європейського Союзу», - наголосив секретар РНБО.

На думку Данілова, нинішні виклики у безпековій сфері потребують нестандартних підходів до їх вирішення.

Як зазначається, сторони детально обговорили практичні аспекти двостороннього співробітництва, зокрема, матеріальну, технічну та консультативно-дорадчу допомогу, що надається Україні в рамках трастових фондів НАТО. Секретар РНБО України запевнив голову Представництва НАТО в готовності до інтенсифікації і посилення такої співпраці з боку РНБО України.

Своєю чергою Вінніков наголосив, що Альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і продовжуватиме «спільну роботу на благо її євроатлантичної інтеграції».

За його словами, НАТО і надалі надаватиме допомогу Україні як у рамках Комплексного пакета допомоги НАТО Україні, так і у питаннях підтримки законодавчого забезпечення реформування сектору безпеки і оборони.

Фото: rnbo.gov.u