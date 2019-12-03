Британія планує посилити перевірку на кордоні після Brexit - ЗМІ

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступає за посилення перевірки громадян ЄС, які вʼїжджатимуть до країни після Brexit.

Про це заявляють у Консервативній партії, яку очолює Джонсон, у зв'язку з терактом на Лондонському мосту, повідомляє Politico.

“Після теракту на Лондонському мосту, унаслідок якого загинуло двоє осіб і троє дістали поранення, Консервативна партія подала пакет змін до правил перетину кордону. Він передбачає вимогу до європейців проходити процедуру електронного оформлення вʼїзду до Британії. Партія пообіцяла ухвалити зміни після Brexit”, - йдеться у публікації.

Зокрема, пропоновані зміни передбачають, що громадянам ЄС більше не дозволятимуть вʼїжджати до Великої Британії з європейськими посвідченнями особи - тільки з паспортом. Консерватори стверджують, що посвідчення особи, надто громадян Італії та Греції, “регулярно використовуються з шахрайською метою з огляду на їх незахищеність у порівнянні з паспортами”.

"Після виходу з ЄС ми залишимо митний союз ЄС, і на нас не поширюватимуться правила вільного пересування. Ці правила спрощують переміщення до Великої Британії незаконних товарів, таких як наркотики, зброя та вибухівки, а також нелегальних іммігрантів та терористів", - заявили консерватори.

Як повідомлялося, 29 листопада на Лондонському мосту в результаті нападу чоловіка з ножем загинули дві особи, ще трьох було поранено. Поліція застрелила нападника.

Згодом стало відомо, що зловмисник, 28-річний житель графства Стаффордшир Усман Хан, раніше вже був засуджений за тероризм. У 2012 році він потрапив до в'язниці, звідки вийшов у грудні 2018-го.

Голова антитерористичного управління поліції Великої Британії Ніл Басу назвав напад терактом. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило, що напад у Лондоні скоїв один із його бойовиків.