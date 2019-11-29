Джонсон готовий піти з посади, якщо такою буде ціна Brexit

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що готовий пожертвувати своєю посадою, якщо такою буде ціна за Brexit.

Про це він сказав в ефірі радіо LBC, повідомляє Daily Mail.

"Сьогодні Борис Джонсон сказав, що готовий пожертвувати своїм прем'єрством, якщо це буде ціна Brexit. Він заявив, що вихід Великої Британії з ЄС важливіший, ніж його (Джонсона — ред.) перебування на Даунінг-стріт", - йдеться у публікації.

Британський прем’єр також заявив, що може "гарантувати", що країна вийде з Євросоюзу "не пізніше" 31 січня, якщо Консервативна партія отримає більшість на загальних виборах.

"Ми вийдемо з ЄС, як тільки зможемо, але не пізніше 31 січня... Якщо ми зможемо отримати робочу більшість, то Brexit відбудеться не пізніше 31 січня", — заявив Джонсон.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори пройдуть у Великій Британії 12 грудня, а вихід країни з ЄС було відтерміновано до 31 січня 2020 року.