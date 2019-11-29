Прем'єра Британії на теледебатах замінили скульптурою з льоду

Британська Консервативна партія подала скаргу на рішення телеканалу Channel 4 використати крижану скульптуру замість прем'єр-міністра, лідера партії Бориса Джонсона після того, як той відмовився брати участь у виборчих дебатах щодо зміни клімату.

Про це повідомляє Sky News.

“Місця у студії, призначені для Джонсона та Найджела Фараджа, лідера партії Brexit, були замінені крижаними скульптурами, які тануть, в той час як п’ятеро інших лідерів партій від Лейбористів, Ліберальних демократів, Зелених, Плайд Кемри та SNP (Шотландська національна партія - ред.) виклали свої позиції щодо надзвичайної кліматичної ситуації”, - йдеться у повідомленні.

Представники Консервативної партії написали медіарегулятору Ofcom, що рішення Channel 4 є порушенням його Кодексу мовлення.

Консерватори пропонували замість Джонсона запросити в ефір колишнього міністра охорони навколишнього середовища Майкла Гоува, але мовник відхилив пропозицію, оскільки Гоув не є лідером партії.

Партія назвала цей крок "провокаційним партизанським трюком" і заявила, що це "є частиною ширшої структури упередженості, яку проводить Channel 4 в останні місяці".