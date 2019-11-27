Джонсон вибачився за ісламофобію консерваторів, але не за власні висловлювання

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вибачився за ісламофобію в Консервативній партії, проте його все ще закликають вибачитися за власні висловлювання щодо жінок-мусульманок.

Про це пише The Guardian.

"Борис Джонсон вибачився за ісламофобію в Консервативній партії на тлі звинувачень у поширенні антимусульманських упереджень", - йдеться у повідомленні.

Джонсон зазначив, що відбудеться незалежне розслідування щодо ісламофобії, антисемітизму, будь-яких упереджень та дискримінації.

Мусульманська рада Британії розкритикувала Консервативну партію за те, що вона не боролася з ісламофобією у своїх рядах. Сам Джонсон теж був підданий критиці за ісламофобські вислови. Раніше Джонсон використовував такі слова, як "грабіжник банку" та «поштова скринька», щоб описати мусульманських жінок у традиційному вбранні.