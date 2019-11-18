Джонсон не публікує доповідь про Росію, щоб не псувати відносини з Трампом - ЗМІ

Уряд Британії не публікує доповідь парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії через те, що прем'єр Борис Джонсон ймовірно не хоче погіршувати відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого співрозмовника в британському уряді.

“Одна з причин, чому доповідь (про російське втручання в Британії — ред.) не була опублікована, може стосуватися відносин Джонсона та Дональда Трампа і те, що в цій доповіді саме написано про президента США та його відносини з Росією”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, офіційне пояснення уряду чому не публікують цю доповідь “не відображає реальну ситуацію”.

Він також припустив, що ймовірно у самому тексті є щось таке, що може спричинити занепокоєння у громадськості.

Зазначається, 50-сторінкова доповідь мала бути схваленою для публікації прем'єром Борисом Джонсом ще до 5 листопада, перед розпуском парламенту перед достроковими виборами.

Як повідомлялося, депутат від Консервативної партії Домінік Грів звинуватив голову уряду Великої Британії Бориса Джонсона у блокуванні публікації звіту з оцінками загроз для безпеки країни з боку Кремля. Згодом тіньовий міністр закордонних справ Емілі Торнберрі звернулася до уряду із запитом щодо зв'язків з РФ старшого радника прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

17 листопада стало відомо, що уряд Великої Британії опублікує доповідь парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії та її вплив на результат референдуму щодо Brexit після позачергових виборів до законодавчого органу 12 грудня.