Джонсон незабаром після отруєння Скрипалів зустрічався з ексагентом КДБ — The Guardian

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в 2018 році, незабаром після отруєння сім'ї Скрипалів, зустрічався на вечірці з колишнім агентом КДБ, нині бізнесменом Олександром Лебедєвим.

Про це повідомляє The Guardian.

«Борис Джонсон зустрічався з колишнім агентом КДБ під час вельми сумнівної поїздки на вечірку через два дні після відвідування саміту НАТО на високому рівні, порядок денний якого бул зосереджений на Росії», - йдеться в повідомленні.

Під колишнім агентом КДБ газета має на увазі російського мільярдера Олександра Лебедєва, нинішнього власника британських газет Independent та Evening Standard.

Джонсон, який у 2018-му був міністром закордонних справ, зустрівся з Лебедєвим після саміту глав МЗС у Брюсселі, організованого після отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля. Згідно з інформацією видання, після саміту Джонсон без особистої охорони відправився в Італію на вечірку Євгенія Лебедєва - сина Олександра Лебедєва.

Про зустрічі стало відомо ще в липні 2019 року, однак Лебедєв-старший досі це заперечував. Тепер же представник бізнесмена визнав, що зустріч відбулася на вечірці: «Він (Олександр Лебедєв - ред.) часто їздить в Італію з сином. Він часто буває в Європі і за ці роки познайомився там практично з усіма друзями Євгенія. Так що в цій зустрічі немає нічого незвичайного».

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Як зазначає видання, невідомо, про що йшла мова і як довго тривала зустріч Лебедєва з Джонсоном. Коли журналісти попросили прояснити ситуацію, на Даунінг-стріт відмовилися від коментарів.

Колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня 2018 року виявили в несвідомому стані в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яке згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент «Новачок» російського походження.

5 вересня прокуратура Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - «Олександр Петров» (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і «Руслан Боширов» (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.