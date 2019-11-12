Джонсона просять оголосити надзвичайний стан через повені у Британії

Лейбористи і ліберали Британії розкритикували уряд за недостатні заходи по боротьбі з наслідками повеней, і закликають прем'єр-міністра Бориса Джонсона оголосити надзвичайний стан.

Про це повідомляє ВВС.

«Лейбористи і ліберали критикують уряд (Британії - ред.) за дії у зв'язку з сильними повенями у північній Англії», - йдеться у повідомленні.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін і лідер ліберальних демократів Джо Суінсон закликали прем'єр-міністра оголосити надзвичайний стан в країні у зв'язку з повенями.

Як зазначає видання, прем'єр-міністр країни Джонсон головує на засіданні надзвичайного урядового комітету, що зібрався обговорити ситуацію з повенями.

Читайте також: В Англії через повінь відвідувачів ТЦ рятували на човнах

Агентство з охорони навколишнього середовища випустило 30 попереджень про повені, а також п'ять серйозних попереджень про небезпеку на річці Дон у Південному Йоркширі.

Близько 500 будинків були затоплені у Донкастері та понад 1000 об'єктів були евакуйовані у районах, постраждалих від повені.

Метеорологічна служба виставила жовтий рівень тривоги у зв'язку з дощами, які заливають більшу частину країни з минулого тижня.