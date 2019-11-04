У Британії "серйозно занепокоєні" можливими зв'язками з Росією радника Джонсона

"Тіньовий міністр закордонних справ Емілі Торнберрі звернулася до уряду з питаннями про зв'язки Домініка Каммінгса з Росією", - йдеться у повідомленні.

У листі міністру закордонних справ Домініку Раабу Торнберрі заявила, що інформатор офіційного рівня звернувся до лейбористів із «серйозним занепокоєнням» щодо зв’язків Домініка Каммінгса в Росії, зокрема з питань політики, розвідки і безпеки.

Торнберрі запитала в уряду країни, чи пройшов Каммінгс ретельну перевірку перед призначенням на посаду, на якій він має доступ до секретних розвідувальних матеріалів.

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Джомінік Каммінгс, діючий старший радник прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, провів три роки в Росії з 1994 по 1997 рік після того, як закінчив Оксфордський університет.