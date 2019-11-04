Трампа звинувачують у втручанні в британську політику напередодні виборів

“Вони обидва мені подобаються. Я думаю, що Борис правильно це зробить. Я б хотів побачити, що Найджел і Борис об'єдналися (на виборах — ред.). Я думаю, що це можливо”, - сказав Трамп.

Тим часом, Фарадж уже заявив, що не балотуватиметься на дострокових виборах у грудні, а Джонсон відкинув можливість співпраці з Фараджем.

Зазначається, що лідер британської опозиції Джеремі Корбін заявив, що Трамп своїми висловлюваннями намагається втрутитися у парламентські вибори країни, аби допомогти своєму другу Джонсону виграти їх.

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Як повідомлялося, очільник британської партії Brexit Найджел Фарадж дав прем’єру країни Борису Джонсону та його Консервативній партії 2 тижні на формування передвиборчого союзу та відмову від угоди з ЄС, попередивши про наслідки у випадку відмови. 31 жовтня, в день, коли Велика Британія мала вийти з ЄС, у країні розпочалася передвиборча кампанія перед позачерговими парламентськими виборами, що пройдуть 12 грудня. Сам же Brexit було за погодженням з Брюсселем відтерміновано до 31 січня.