Джонсон відмовився співпрацювати з партією Brexit

Лідер Консервативної партії Борис Джонсон відкинув пропозицію очільника партії "Brexit" Найджела Фараджа утворити блок для участі у позачергових виборах під назвою "Leave alliance" за вихід з ЄС.

Про це інформує Sky News.

"Борис Джонсон відкинув пропозицію Найджела Фаража утворити передвиборчий блок Leave alliance", - йдеться у повідомленні.

Джонсон зазначив, що виключає можливість союзу з будь-ким, тому він не вважає, що “це розумно”.

“Ми пишаємось нашими переконаннями, ми пишаємось нашим консерватизмом", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, очільник британської партії Brexit Найджел Фарадж дав прем’єру країни Борису Джонсону та його Консервативній партії 2 тижні на формування передвиборчого союзу та відмову від угоди з ЄС, попередивши про наслідки у випадку відмови. 31 жовтня, в день, коли Велика Британія мала вийти з ЄС, у країні розпочалася передвиборча кампанія перед позачерговими парламентськими виборами, що пройдуть 12 грудня. Сам же Brexit було за погодженням з Брюсселем відтерміновано до 31 січня.