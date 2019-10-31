Втручання Кремля у справи Британії: Джонсону закидають приховування звіту

Депутат від Консервативної партії Домінік Грів звинуватив голову уряду Великої Британії Бориса Джонсона у блокуванні публікації звіту з оцінками загроз для безпеки країни з боку Кремля.

Про це пише The Guardian.

"Бориса Джонсона звинувачують у тому, що він перешкоджав оприлюдненню звіту, що містив оцінки загроз безпеці, які прдставляє Росія для Великої Британії, та дані чи могла впливати дезінформація, спонсорована Кремлем, на загальні вибори", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Грів повідомив іншим парламентарям, що звіт про вплив РФ на британську політику підготував комітет з питань розвідки та безпеки. Але його оприлюднення заблоковане прем'єром, і з 17 жовтня чекає на схвалення британського уряду. Грів додав, що жодних пояснень щодо затримки наразі немає.

Домінік Грів, який очолює згаданий комітет, наголосив, що така поведінка британського прем’єра неприпустима. Суспільство може не побачити документ до парламентських виборів, запланованих на 12 грудня. Грів заявив, що його комітет повинен отримати дозвіл від уряду на публікацію звіту щодо Росії до сьогодні, щоб наступного понеділка його можна було опублікувати. Адже у вівторок парламент буде розпущено.

"Ми підготували звіт, який відповідно до Закону про правосуддя та безпеку ми надіслали 17 жовтня до офісу прем'єр-міністра, щоб він підтвердив, що у документі не залишилося секретних питань - і цього не повинно бути, оскільки його вже ретельно дослідили в уряді. Це підтвердження повинно було бути отримано сьогодні, щоб таким чином було можливо зробити публікацію документа до розпуску парламенту. Я шкодую, що цього досі не сталося", - зазначив Грів. Як повідомлялося, президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Того ж дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

Фото: Andrew Parsons, thetimes.co.uk