Абсолютно останній термін: Джонсон обіцяє Brexit до січня
Про це інформує The New European.
"Борис Джонсон пообіцяв виконати Brexit до січня, як абсолютного кінцевого терміну - у день, коли він востаннє зобов'язався вивести Велику Британію з ЄС", - йдеться у повідомленні.
Джонсон, який раніше обіцяв, що Велика Британія вийде з ЄС до кінця жовтня, поклав провину за невдалу спробу вийти з Євроспільноти на парламент, де мають більшість депутати, які налаштовані проти Brexit.
"Просто там занадто багато людей, які свідомо противляться Brexit, які хочуть зірвати його. Це була воля народу. Люди за це проголосували досить значною більшістю, а парламент просто чинить опір їх волі", - сказав Джонсон журналістам під час візиту до лікарні Адденбрука у Кембриджі.
Як повідомлялося, у понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року. Того ж дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.