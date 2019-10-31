Абсолютно останній термін: Джонсон обіцяє Brexit до січня

Прем'єр-міністр уряду Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв втілити в життя Brexit до січня, встановивши новий "абсолютно останній" термін виходу країни з Європейської спільноти.

Про це інформує The New European.

"Борис Джонсон пообіцяв виконати Brexit до січня, як абсолютного кінцевого терміну - у день, коли він востаннє зобов'язався вивести Велику Британію з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Джонсон, який раніше обіцяв, що Велика Британія вийде з ЄС до кінця жовтня, поклав провину за невдалу спробу вийти з Євроспільноти на парламент, де мають більшість депутати, які налаштовані проти Brexit.

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"Просто там занадто багато людей, які свідомо противляться Brexit, які хочуть зірвати його. Це була воля народу. Люди за це проголосували досить значною більшістю, а парламент просто чинить опір їх волі", - сказав Джонсон журналістам під час візиту до лікарні Адденбрука у Кембриджі.

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Як повідомлялося, у понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року. Того ж дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.