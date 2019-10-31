Палата лордів підтримала дострокові вибори в Британії 12 грудня

Палата лордів британського парламенту за одну ніч проголосувала за законопроєкт про дострокові вибори, підтвердивши, що Британія піде на вибори 12 грудня.

Про це повідомляє Sky News.

"Проведення виборів дозволить нам представити плани перед громадськістю, надаючи їм можливість вирішити, як вони хочуть рухатися вперед, і гарантувати, щоб нова влада встигла до 31 січня 2020 року", - заявила лідер Палати лордів Наталі Еванс.

Як зазначається, законопроєкт, який складався з однієї сторінки, у вівторок швидко пройшов через Палату громад, після чого в Палаті лордів щодо нього відбулося два читання, під час обох не було жодних заперечень.

Однак статус закону він повинен отримати після того, як його підпише королева Єлизавета II. На це відводиться трохи менше тижня, оскільки для того, щоб вибори відбулися в обумовлений термін, парламент повинен бути розпущений для проведення виборчої кампанії не пізніше 6 листопада.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про готовність дати депутатам більше часу для обговорення угоди стосовно Brexit за умови, якщо вони погодяться на загальні вибори 12 грудня.

Кілька днів тому Палата громад парламенту Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

У понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.