Джонсон вдруге внесе у парламент пропозицію про дострокові вибори 12 грудня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок знову спробує отримати схвалення парламенту на проведення дострокових виборів 12 грудня, незважаючи на те, що депутати вчора відкинули цю пропозицію.

Про це повідомляє BBC.

«Борис Джонсон цього вівторка знову спробує отримати парламентську підтримку для призначення дострокових виборів 12 грудня. Британський прем’єр опублікує відповідний законопроєкт, який потребуватиме лише простої більшості голосів, а не дві треті», - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначається, для прийняття рішення йому все одно знадобиться підтримка з боку Ліберальних демократів і Шотландської національної партії.

Лідер Палати громад Джейкоб Ріс-Могг сказав, що уряд хоче, щоб депутати обговорили всі етапи нового законопроєкту про вибори у вівторок.

Зазвичай законопроєкт обговорюється протягом кількох днів, але Ріс-Могг сказав, що законодавство буде "надзвичайно коротким, простим і обмеженим за обсягом".

У разі ухвалення законопроєкт також повинен буде пройти через Палату лордів.

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Джонсон в понеділок сказав депутатам, що парламент "недієздатний" і не може "більше тримати цю країну в заручниках", але лейбористи заявили, що прем'єр-міністру не можна довіряти.

Голосування відбулося після того, як прем'єр-міністр офіційно прийняв пропозицію Брюсселя про продовження процесу Brexit до 31 січня 2020 року.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.

Як повідомлялося, Палата громад парламенту Великої Британії відхилила план прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо проведення дострокових виборів 12 грудня.