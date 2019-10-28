Британський парламент відхилив план Джонсона щодо дострокових виборів

Палата громад парламенту Великої Британії відкинула план прем’єр-міністра Бориса Джонсона про проведення дострокових виборів 12 грудня.

Про це повідомляє BBC.

«Палата громад британського парламенту не підтримала план прем’єра Бориса Джонсона щодо проведення 12 грудня дострокових виборів. На підтримку ініціативи глави уряду виступили 299 депутатів, проти були 70», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для ухвалення плану потрібна була підтримка щонайменше двох третин нижньої палати парламенту – тобто 434 голоси (опозиційна Лейбористська партія від голосування утрималася).

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Утім, прем’єр Британії не збирається відступати. Він анонсував «короткий» законопроєкт про дострокові вибори, для ухвалення якого достатньо простої більшості голосів.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про готовність дати депутатам більше часу для обговорення угоди стосовно Brexit за умови, якщо вони погодяться на загальні вибори 12 грудня.