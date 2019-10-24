Пристрасті навколо Brexit: Джонсон хоче дострокових виборів 12 грудня
Про це повідомляє ВВС.
"... Якщо вони (парламентарії - ред.) дійсно хочуть більше часу, щоб вивчити цю чудову угоду, вони отримають його, але повинні будуть погодитися на загальні вибори 12 грудня", - сказав Джонсон.
За словами прем'єра, він очікує, що ЄС погодиться на відстрочення Brexit до січня, проте він не хотів би цього.
Джонсон закликав лейбористів підтримати проведення виборів під час голосування у парламенті, яке він планує провести наступного тижня.
У листі лідеру лейбористів Джеремі Корбіну Джонсон зазначив, що волів би мати коротку відстрочку, "скажімо, до 15 або 30 листопада". У цьому випадку Джонсон знову спробує провести угоду з Євросоюзом через парламент. Якщо в ЄС погодяться на тримісячну відстрочку, Джонсон має намір провести голосування в Палаті громад про проведення виборів 12 грудня.
Очікується, що ЄС винесе свій вердикт про відстрочку Brexit у п'ятницю.