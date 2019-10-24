Пристрасті навколо Brexit: Джонсон хоче дострокових виборів 12 грудня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готовий дати депутатам більше часу для обговорення угоди по Brexit за умови, якщо вони погодяться на загальні вибори 12 грудня.

Про це повідомляє ВВС.

"... Якщо вони (парламентарії - ред.) дійсно хочуть більше часу, щоб вивчити цю чудову угоду, вони отримають його, але повинні будуть погодитися на загальні вибори 12 грудня", - сказав Джонсон.

За словами прем'єра, він очікує, що ЄС погодиться на відстрочення Brexit до січня, проте він не хотів би цього.

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Джонсон закликав лейбористів підтримати проведення виборів під час голосування у парламенті, яке він планує провести наступного тижня.

У листі лідеру лейбористів Джеремі Корбіну Джонсон зазначив, що волів би мати коротку відстрочку, "скажімо, до 15 або 30 листопада". У цьому випадку Джонсон знову спробує провести угоду з Євросоюзом через парламент. Якщо в ЄС погодяться на тримісячну відстрочку, Джонсон має намір провести голосування в Палаті громад про проведення виборів 12 грудня.

Очікується, що ЄС винесе свій вердикт про відстрочку Brexit у п'ятницю.