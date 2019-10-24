Європарламент рекомендує Туску погодитися на відтермінування Brexit до 31 січня

Конференція президентів (лідерів політичних груп) Європарламенту ухвалила у четвер рішення рекомендувати Європейській Раді погодитися на гнучке відтермінування виходу Британії з ЄС до 31 січня наступного року.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

«Конференція президентів ЄП цього ранку розглянула стан справ стосовно виходу Великої Британії з ЄС у світлі останніх подій та направила листа Президенту Європейської Ради Дональду Туску з рекомендацією прийняти запит про подальше відтермінування до 31 січня 2020 року. Конференція президентів продовжує розглядати опрацювання угоди про вихід не як формальну процедуру, але як таку, що потребує ретельного та вичерпного розгляду тексту», - йдеться у документі.

Як напередодні зауважив Президент Європарламенту Девід Сассолі, таке відтермінування надасть Британії можливість уточнити власну позицію та дозволить Європарламенту належним чином виконати власну роль.

Запит про продовження дії статті 50 Угоди ЄС (щодо виходу) до 31 січня 2020 року надійшов у Брюссель від прем’єр-міністра Великої Британії 19 жовтня 2019 року.

Європарламент ще раз нагадав, що зможе розпочати розгляд угоди про Brexit лише після формальної ратифікації цього документу Палатою Представників Великої Британії.

Як повідомляв Укрінформ, нижня палата Громад парламенту Великої Британії проголосувала проти розгляду угоди прем'єра Бориса Джонсона про вихід країни з ЄС.

Британській прем'єр, у свою чергу, заявив, що наполягатиме на загальних виборах, якщо ЄС запропонує відкласти Brexit до січня.