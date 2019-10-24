Британський уряд не проводитиме Brexit-дебати до 31 жовтня

Британський уряд не проводитиме Brexit-дебати до 31 жовтня

Укрінформ
Уряд Великої Британії не планує проводити дебати щодо Brexit у Палаті громад наступного тижня перед можливим виходом країни з ЄС 31 жовтня.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на представника уряду в парламенті Джейкоба Ріка-Могга.

“Уряд не має планів проводити дебати ані щодо Brexit, ані щодо дострокових виборів, у Палаті громад наступного тижня”, - йдеться у повідомленні.

Раніше в британському уряді заперечили інформацію про розкол в уряді через вибори та Brexit.

Як повідомлялося, дипломати 27 країн ЄС після засідання 23 жовтня ще не визначилися з відповіддю на прохання Лондона про нове відтермінування Brexit, але, найімовірніше, Великій Британії дадуть іще три місяці.

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Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили відстрочку Brexit до 31 січня, та ще й у письмовому вигляді. Однак якщо позиції європейських лідерів будуть істотно відрізнятися, у понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Якщо країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Британія буде зобов'язана залишити Європейський Союз без будь-якої угоди 31 жовтня цього року.

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