Британський уряд не проводитиме Brexit-дебати до 31 жовтня

Уряд Великої Британії не планує проводити дебати щодо Brexit у Палаті громад наступного тижня перед можливим виходом країни з ЄС 31 жовтня.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на представника уряду в парламенті Джейкоба Ріка-Могга.

“Уряд не має планів проводити дебати ані щодо Brexit, ані щодо дострокових виборів, у Палаті громад наступного тижня”, - йдеться у повідомленні.

Раніше в британському уряді заперечили інформацію про розкол в уряді через вибори та Brexit.

Як повідомлялося, дипломати 27 країн ЄС після засідання 23 жовтня ще не визначилися з відповіддю на прохання Лондона про нове відтермінування Brexit, але, найімовірніше, Великій Британії дадуть іще три місяці.

Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили відстрочку Brexit до 31 січня, та ще й у письмовому вигляді. Однак якщо позиції європейських лідерів будуть істотно відрізнятися, у понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Якщо країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Британія буде зобов'язана залишити Європейський Союз без будь-якої угоди 31 жовтня цього року.