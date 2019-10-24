Даунінг-стріт заперечує розкол в уряді через Brexit і вибори

У британському уряді заперечили інформацію про розкол в уряді через вибори та Brexit.

Про це повідомляє BBC.

«На Даунінг-стріт спростували інформацію про незгоду в уряді Бориса Джонсона через те, як далі діяти на шляху Brexit», - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що прем’єр-міністр буде вимагати дострокових виборів у разі, якщо ЄС відстрочить вихід Великої Британії з ЄС до 31 січня.

Слід підкреслити, що Борис Джонсон неодноразово наполягав на тому, що виведе країну з Євросоюзу до 31 жовтня за будь-яких обставин.

Як повідомлялося, дипломати 27 країн ЄС після засідання в середу ввечері ще не визначилися з відповіддю на прохання Лондона про нове відтермінування Brexit, але, найімовірніше, Великій Британії дадуть іще три місяці.

Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили відстрочку Brexit до 31 січня, та ще й у письмовому вигляді. Однак якщо позиції європейських лідерів будуть істотно відрізнятися, у понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Якщо країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Британія буде зобов'язана залишити Європейський Союз без будь-якої угоди 31 жовтня цього року.