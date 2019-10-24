Даунінг-стріт заперечує розкол в уряді через Brexit і вибори

Даунінг-стріт заперечує розкол в уряді через Brexit і вибори

Укрінформ
У британському уряді заперечили інформацію про розкол в уряді через вибори та Brexit.

Про це повідомляє BBC.

«На Даунінг-стріт спростували інформацію про незгоду в уряді Бориса Джонсона через те, як далі діяти на шляху Brexit», - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що прем’єр-міністр буде вимагати дострокових виборів у разі, якщо ЄС відстрочить вихід Великої Британії з ЄС до 31 січня.

Слід підкреслити, що Борис Джонсон неодноразово наполягав на тому, що виведе країну з Євросоюзу до 31 жовтня за будь-яких обставин.

Як повідомлялося, дипломати 27 країн ЄС після засідання в середу ввечері ще не визначилися з відповіддю на прохання Лондона про нове відтермінування Brexit, але, найімовірніше, Великій Британії дадуть іще три місяці.

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Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили відстрочку Brexit до 31 січня, та ще й у письмовому вигляді. Однак якщо позиції європейських лідерів будуть істотно відрізнятися, у понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Якщо країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Британія буде зобов'язана залишити Європейський Союз без будь-якої угоди 31 жовтня цього року.

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