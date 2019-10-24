Євросоюз може відкласти Brexit на три місяці - ЗМІ

Дипломати 27 країн ЄС поки що не визначилися з відповіддю на прохання Лондона про нове відтермінування Brexit, але, найімовірніше, Великій Британії дадуть іще три місяці.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Посли 27 держав, які залишаться у складі Євросоюзу після виходу Великої Британії, на зустрічі в середу, 23 жовтня, в Брюсселі не ухвалили рішення щодо прохання Лондона надати нову відстрочку для Brexit", - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що, за словами трьох високопоставлених дипломатів ЄС, посли схильні надати Лондону нову відстрочку. Причому зробити це вони воліли б у рамках "письмової процедури", аби уникнути позачергового саміту Євросоюзу.

Дипломати також повідомили, що 27 країн ЄС, найімовірніше, погодяться відстрочити Brexit ще на три місяці - до 31 січня.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили відстрочку Brexit до 31 січня, та ще й у письмовому вигляді. Однак якщо позиції європейських лідерів будуть істотно відрізнятися, у понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Та якщо країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Британія буде зобов'язана залишити Європейський Союз без будь-якої угоди 31 жовтня цього року.