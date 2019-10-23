Джонсон вимагатиме дострокових виборів, якщо Brexit відкладуть до січня

«Якщо відстрочка в парламенті буде узгоджена Брюсселем, то єдине, що може зробити країна - це вибори. Цей парламент зломлено», - зазначив прем'єр.

Голосування за законопроект Бориса Джонсона про Brexit мають провести 24 жовтня, якщо за нього не проголосують, прем'єр погрожує достроково призначити загальні вибори.

Як повідомлялося, 19 жовтня британські депутати замість схвалення угоди про Brexit проголосували за поправку про те, що угоду з ЄС не буде затверджено доти, доки Палата громад не ухвалить усі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Згодом Велика Британія звернулася до Євросоюзу з проханням відстрочити вихід з ЄС з 31 жовтня 2019 року до 31 січня 2020 року. У зв'язку з цим ЄС почав консультації з урядами 27 країн-членів.

22 жовтня Палата громад проголосувала за принципову згоду парламенту на угоду, проте парламентарії ще мають розглянути всі поправки.