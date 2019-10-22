Британський парламент дав попередню згоду на Brexit-угоду

Палата громад британського парламенту підтримала новий законопроєкт щодо Brexit, який грунтується на угоді про Brexit, досягнутій урядом з представниками ЄС минулого тижня.

Про це повідомляє Huff Post.

"Парламентарі підтримали угоду Бориса Джонсона щодо Brexit, що є вирішальною перемогою для прем'єр-міністра", - йдеться у повідомленні.

За документ проголосували 329 депутатів, проти - 299. Історичне голосування відкриває шлях Великій Британії до виходу з ЄС до дня відзначення Гелловіна. Сьогоднішнє голосування - це перша основна перешкода, яку законопроєкт повинен подолати на шляху до прийняття закону. Це - принципова згода парламенту на угоду, однак, парламентарі мають ще розглянути усі поправки.

Голова уряду Борис Джонсон запропонував парламенту розглянути документ протягом трьох днів та остаточно затвердити його в четвер, в іншому випадку він пообіцяв відкликати угоду та оголосити дочасні вибори.

Як повідомлялося, 19 жовтня британські депутати замість схвалення угоди про Brexit проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена доти, доки Палата громад не ухвалить всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Згодом Велика Британія звернулася до Євроспільноти з проханням відтермінувати вихід з ЄС із 31 жовтня 2019 року до 31 січня 2020 року. У зв'язку з цим ЄС розпочав консультації з урядами 27 країн-членів.