Юнкер назвав Brexit "марною втратою часу"

Ратифікація Європарламентом оновленої угоди про Brexit неможлива до моменту її схвалення британськими депутатами

Про це у вівторок під час виступу на сесії Європарламенту в Страсбурзі заявив чинний президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зауважив, що Єврокомісія невтомно працювала, щоб провести переговори, а потім — повторно обговорити угоду з Великою Британією, з огляду на її рішення покинути Європейський Союз.

"Зараз у нас є нова угода, яка створює правову визначеність для впорядкованого виходу Великої Британії з ЄС… Зараз ми маємо дуже уважно спостерігати за подіями у Вестмінстері. Але неможливо уявити, щоб цей (Європейський) парламент ратифікував угоду до того, як ця угода буде ратифікована (британською стороною). Спочатку – Лондон, потім — Брюссель і Страсбург", - наголосив президент Єврокомісії.

Він зауважив, що сьогодні вже 105-й раз бере участь у дебатах в Європарламенті, та висловив жаль з приводу того, що досі змушений велику частину своїх обов’язків за мандатом президента Єврокомісії присвячувати Brexit, у той час як мав би більше піклуватися про те, яким чином зробити ЄС кращим для власних громадян. "Це втрата часу та втрата енергії", - заявив Юнкер.

"Угода, яку ми досягли з урядом Великою Британії, відповідає на вимоги цього парламенту – на всі вимоги цього парламенту. Я буду завжди жалкувати з приводу рішення Великої Британії полишити ЄС. Але принаймні ми можемо подивитися одне одному в очі і сказати, що ми зробили все що в наших силах, щоб такий вихід був впорядкованим. У цьому ж дусі ми зробили все, щоб підготувати ЄС до будь-якого розвитку подій, незалежно від того, що трапиться по іншу сторону (Англійського) каналу", - наголосив президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, 19 жовтня британські депутати замість схвалення угоди про Brexit проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена доти, доки Палата громад не ухвалить всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Згодом Велика Британія звернулася до Євросоюзу з проханням відтермінувати вихід з ЄС із 31 жовтня 2019 року до 31 січня 2020 року. У зв'язку з цим ЄС розпочав консультації з урядами 27 країн-членів.