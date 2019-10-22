Президент Європарламенту: Останнє слово у справі Brexit - за нами

Європейський парламент зважено та відповідально підходить до опрацювання угоди про вихід Великої Британії з ЄС, і саме він скаже своє останнє слово у цій справі.

З такою заявою виступив президент Європарламенту Девід Сассолі.

Текст заяви оприлюднено на сайті цієї інституції.

«Сьогодні ввечері разом з лідерами політичних груп Європарламенту ми обговорили наступні кроки стосовно виходу Британії з ЄС. Європарламент зараз розпочне процес розгляду в комітеті з конституційних справ, який перевірить угоду. Ми йдемо своїм шляхом, ми виконуємо свій обов’язок, і ми знову зустрінемося у четвер для обговорення досягнутого прогресу», - зазначив Сассолі.

Він наголосив, що ЄП скаже своє останнє слово стосовно Brexit після того, як парламент ВеликоЇ Британії виконає свою частину роботи та погодить угоду про вихід. Щойно британська сторона це зробить, до опрацювання документа долучиться комітет Європарламенту з конституційних справ.

«У четвер Конференція президентів знову обговорить поточний розвиток подій, ми будемо продовжувати діяти спокійно й відповідально та будемо просуватися вперед швидко, якщо у цьому буде потреба. У цьому полягає наш обов’язок. Я повторюю: Європейський парламент буде фінальним актором (дієвою особою), який скаже своє слово у цій справі», - наголосив президент ЄП.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія звернулася до Євросоюзу з проханням відтермінувати вихід з ЄС до 31 січня 2020 року. У зв'язку з цим ЄС розпочав консультації з урядами 27 країн-членів.