Спікер парламенту Британії заблокував голосування щодо Brexit-угоди

Спікер Великої Британії Джон Беркоу не дав парламентарям ще раз сьогодні голосувати за угоду про Brexit, чим помітно збільшив шанси на “жорсткий” вихід Лондона із ЄС.

Про це повідомляє BBC.

“Спікер британського парламенту Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати сьогодні за угоду про Brexit, чим суттєво збільшив шанси "жорсткого" виходу Британії з ЄС”, - йдеться в повідомленні.

Пояснюючи своє рішення, Беркоу заявив, що угоду не можна ще раз виносити на голосування, оскільки це та ж сама пропозиція, яка була подана для розгляду в суботу.

Аргумент, що ситуація змінилася через листи про відтермінування Brexit, які прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відправив в Брюссель на вихідних, спікер назвав непереконливим.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не ухвалить всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Велика Британія, згідно з планами, повинна вийти з ЄС 31 жовтня. Наразі не відомо, чи погодяться Євросоюз і Британія на нове відтермінування Brexit.