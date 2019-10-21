Brexit: Брюссель готовий надати Джонсону 3-місячну відстрочку

ЄС готовий піти на зустріч Лондону та продовжити процес Brexit-у ще на 3 місяці.

Про це повідомляє The Sunday Times.

"Європейський Союз відкладе Brexit до лютого, якщо Борис Джонсон буде не в змозі провести свою угоду через парламент цього тижня", - повідомляє газета.

Дипломатичні джерела кажуть, що затримка може бути «змінною», тобто Британія може залишити ЄС і раніше, 1 або 15 листопада, грудня або січня, якщо угода буде ратифікована до закінчення терміну продовження.

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Утім, жодне рішення не буде прийняте до вівторка, поки уряди ЄС не зможуть оцінити шанси на те, що договір пройде через парламент. Якщо прем'єр-міністр зіткнеться з серйозними проблемами або депутати примусять провести повторний референдум, тоді країни на чолі з Німеччиною наполягатимуть на тривалішому продовженні, можливо, до червня наступного року.

Як повідомлялося, 19 жовтня Палата громад парламенту Великої Британії вирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про Brexit, доки не буде прийнято законодавство, яке регулює вихід країни з ЄС. Таким чином голова уряду Великої Британії Борис Джонсон був змушений просити ЄС про відтермінування Brexit.

Згодом Джонсон направив до Брюсселя лист із проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі — до голови Європейської ради Дональда Туска — Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Раніше опозиційні депутати попередили Джонсона, що якщо він спробує обійти доручення парламенту щодо відтермінування Brexit, то проти нього можуть почати судовий процес. Разом з тим Джонсон неодноразово заявляв, що скоріше "помре", ніж проситиме ЄС відкласти Brexit, запланований на 31 жовтня.

Підготовлений урядом Британії план операції Yellowhammer ("Операція "Вівсянка") було оприлюднено у вересні цього року. У ньому описано порядок дій на випадок жорсткого Brexit. У документі зазначалося, що в разі виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди її очікує дефіцит палива, продуктів і медикаментів.