Лондон запустив надзвичайний план на випадок Brexit без угоди

Уряд Великої Британії запустив надзвичайний план дій під назвою Yellowhammer, розроблений на випадок виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС без угоди.

Про це в етері Sky News заявив Майкл Гоув — канцлер герцогства Ланкастерського, який виконує у британському уряді обов’язки міністра з особливих доручень і є відповідальним за підготовку Brexit без угоди.

"Ми запускаємо операцію Yellowhammer. Це означає, що ми готуємося вийти без угоди, якщо відтермінування Brexit (з боку ЄС - ред.) надано не буде", - зазначив він.

Гоув додав, що Лондон не може гарантувати, що Брюссель погодиться на продовження переговорів щодо Brexit.

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Як повідомлялося, 19 жовтня Палата громад парламенту Великої Британії вирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про Brexit, доки не буде прийнято законодавство, яке регулює вихід країни з ЄС. Таким чином голова уряду Великої Британії Борис Джонсон був змушений просити ЄС про відтермінування Brexit.

Згодом Джонсон направив до Брюсселя лист із проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі — до голови Європейської ради Дональда Туска — Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Раніше опозиційні депутати попередили Джонсона, що якщо він спробує обійти доручення парламенту щодо відтермінування Brexit, то проти нього можуть почати судовий процес. Разом з тим Джонсон неодноразово заявляв, що скоріше "помре", ніж проситиме ЄС відкласти Brexit, запланований на 31 жовтня.

Підготовлений урядом Британії план операції Yellowhammer ("Операція "Вівсянка") було оприлюднено у вересні цього року. У ньому описано порядок дій на випадок жорсткого Brexit. У документі зазначалося, що в разі виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди її очікує дефіцит палива, продуктів і медикаментів.