В Ірландії нагадали, що потрібно для відтермінування Brexit
Про це він написав у своєму Twitter.
"Якщо таке станеться (якщо Лондон запросить чергову відстрочку), голова Європейської ради Дональд Туск повинен проконсультуватися з главами держав і урядів всіх 27 членів ЄС, і з'ясувати, чи надамо ми її. Продовження може бути надано, тільки якщо погодяться всі", - заявив Варадкар.
Should that happen, President Tusk will consult all 27 Heads of State & Govt on whether or not we will grant one. Extension can only be granted by unanimity. #Brexit— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) October 19, 2019
Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.
Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.
Раніше він попереджав, що не проситиме ЄС про подібне.
Фото: Gareth Chaney Collins