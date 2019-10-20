В Ірландії нагадали, що потрібно для відтермінування Brexit

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що для відстрочення виходу Британії зі складу ЄС потрібна згода всіх країн Євросоюзу.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Якщо таке станеться (якщо Лондон запросить чергову відстрочку), голова Європейської ради Дональд Туск повинен проконсультуватися з главами держав і урядів всіх 27 членів ЄС, і з'ясувати, чи надамо ми її. Продовження може бути надано, тільки якщо погодяться всі", - заявив Варадкар.

Should that happen, President Tusk will consult all 27 Heads of State & Govt on whether or not we will grant one. Extension can only be granted by unanimity. #Brexit — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) October 19, 2019

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Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

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Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.

Раніше він попереджав, що не проситиме ЄС про подібне.

Фото: Gareth Chaney Collins