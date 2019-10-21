ЄС розпочав консультації з урядами 27 країн про відтермінування Brexit

Після голосування в Палаті представників минулої суботи, яким парламент Великої Британії зобов’язав уряд країни офіційно звернутися до ЄС з проханням про відтермінування Brexit, Євросоюз отримав офіційного листа з проханням відтермінувати вихід з ЄС до 31 січня 2020 року та розпочав консультації з урядами 27 країн ЄС.

Про це у понеділок під час брифінгу заявила речник Єврокомісії Міна Андреєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми взяли до уваги результати голосування в Палаті представників у суботу, а також запит від Великої Британії продовжити термін застосування статті 50 (Угоди ЄС, щодо виходу країни-члена) до 31 січня 2020 року. Президент (Європейської Ради) Туск зараз проводить консультації з лідерами 27 країн. Зараз це, перш за все, справа Великої Британії – пояснити власні наступні кроки. Ми зі свого боку будемо дуже уважно слідкувати за розвитком подій у Лондоні протягом наступного тижня», - сказала Андреєва.

При цьому вона зауважила, що Європейський Союз вже започаткував формальний процес ратифікації Угоди. В цьому контексті головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє у неділю поінформував про поточний стан справ у процесі виходу Великої Британії з ЄС послів ЄС у Брюсселі, сьогодні у другій половині дня він зустрінеться з членами Робочої групи Європарламенту щодо Brexit і вже у вівторок надасть оновлену інформацію Колегії Єврокомісії, яка зустрінеться у Страсбурзі.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Андреєва уточнила, що запит на продовження дії статті 50 був зроблений Постійним представником Великої Британії при ЄС, але форма надходження такого запиту не змінює його суті. Президент Європейської Ради Дональд Туск підтвердив отримання листа і почав формальні консультації з урядами 27 країн ЄС щодо цього запиту.

Як повідомлялося, минулої суботи депутати парламенту Великої Британії підтримали поправку, яка зобов’язала прем’єр-міністра Бориса Джонсона просити ЄС про відтермінування виходу країни з ЄС, незалежно від результатів голосування щодо ратифікації Угоди про вихід в британській Палаті представників. При цьому британські депутати під час засідання у суботу не стали розглядати Угоду про Brexit по суті і перенесли голосування щодо неї на понеділок, 21 жовтня.