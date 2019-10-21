Джонсон наполягає на голосуванні щодо угоди Brexit

У понеділок уряд Великої Британії зробить другу спробу провести голосування щодо Brexit, в ході якого прем'єр-міністр країни закликає депутатів прямо схвалити або виступити проти угоди з Брюсселем.

Про це повідомляє ВВС.

«Парламент має потребу в прямому голосуванні щодо угоди - чи хочуть депутати поважати референдум так, як вони стверджують... або вони взагалі хочуть зірвати і скасувати Brexit?» - заявив Джонсон.

Згідно із заявою Даунінг-стріт, «поправка щодо затримки Летвіна перетворила суботу в безглузде голосування і не дозволила депутатам і громадськості покінчити з невизначеністю».

Також під час засідання Палати громад у понеділок уряд планує представити законодавство, необхідне для реалізації угоди про Brexit, - законопроект про відкликання коштів.

Як повідомлялося, в ході голосування у Палаті громад Великої Британії 19 жовтня було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть ухвалені всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС у запланований термін 31 жовтня.

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон надіслав до Брюсселя лист з проханням відстрочити Brexit, але без свого підпису.