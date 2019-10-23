Париж згоден з відкладенням Brexit лише на кілька днів - міністр

Французький міністр із європейських справ Амелі де Моншален заявила, що Франція готова погодитися на нове перенесення Brexit лише на вкрай короткий термін.

Про це повідомляє AFP.

"Париж готовий відкласти Brexit лише на кілька днів - щоби дати британському парламенту можливість закінчити свою процедуру", - заявила де Моншален.

Повідомляється, що посли країн-членів ЄС зустрічаються у середу ввечері в Брюсселі, для запуску процедури прийняття рішення щодо дати виходу Великої Британії з Євросоюзу, але до п'ятниці відповіді не очікується.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоби лідери ЄС схвалили відтермінування Brexit до 31 січня та ще й у письмовому вигляді. Проте якщо позиції європейських лідерів щодо цього буду суттєво відмінними, то в понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Якщо ж країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Велика Британія буде зобов’язана покинути Європейський Союз без жодної угоди 31 жовтня цього року.

Палата громад британського парламенту попередньо підтримала Brexit-угоду, але потім відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований уряд.

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Зі свого ж боку, перед голосування в парламенті прем'єр-міністр Об’єднаного Королівства Борис Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду та призначити дострокові вибори.