Париж згоден з відкладенням Brexit лише на кілька днів - міністр
Про це повідомляє AFP.
"Париж готовий відкласти Brexit лише на кілька днів - щоби дати британському парламенту можливість закінчити свою процедуру", - заявила де Моншален.
Повідомляється, що посли країн-членів ЄС зустрічаються у середу ввечері в Брюсселі, для запуску процедури прийняття рішення щодо дати виходу Великої Британії з Євросоюзу, але до п'ятниці відповіді не очікується.
Як повідомлялося, президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоби лідери ЄС схвалили відтермінування Brexit до 31 січня та ще й у письмовому вигляді. Проте якщо позиції європейських лідерів щодо цього буду суттєво відмінними, то в понеділок може бути скликаний екстрений саміт.
Якщо ж країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Велика Британія буде зобов’язана покинути Європейський Союз без жодної угоди 31 жовтня цього року.
Палата громад британського парламенту попередньо підтримала Brexit-угоду, але потім відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований уряд.
Зі свого ж боку, перед голосування в парламенті прем'єр-міністр Об’єднаного Королівства Борис Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду та призначити дострокові вибори.