Європарламент розглядає відтермінування Brexit

У Європарламенті розглядають пропозицію Вестмістера, нижньої палати парламенту Великої Британії, продовжити дату виходу Лондона із Європейського Союзу.

Про це заявив у середу голова Європарламенту Девід Сассолі, повідомляє кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Після голосування британського парламенту, яким визначено більше часу для оцінки угоди про вихід, заявка британського уряду про відтермінування до 31 січня є у процесі розгляду», - заявив голову ЄП.

Він наголосив, що Європейська рада повинна задовольнити це прохання.

Як повідомляв Укрінформ, нижня палата Громад парламенту Великої Британії проголосувала проти розгляду угоди прем'єра Бориса Джонсона про вихід країни з ЄС.

Британській прем'єр, у свою чергу, заявив, що наполягатиме на загальних виборах, якщо ЄС запропонує відкласти Brexit до січня.