Європарламент розглядає відтермінування Brexit

Європарламент розглядає відтермінування Brexit

Укрінформ
У Європарламенті розглядають пропозицію Вестмістера, нижньої палати парламенту Великої Британії, продовжити дату виходу Лондона із Європейського Союзу.

Про це заявив у середу голова Європарламенту Девід Сассолі, повідомляє кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Після голосування британського парламенту, яким визначено більше часу для оцінки угоди про вихід, заявка британського уряду про відтермінування до 31 січня є у процесі розгляду», - заявив голову ЄП.

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Він наголосив, що Європейська рада повинна задовольнити це прохання.

Як повідомляв Укрінформ, нижня палата Громад парламенту Великої Британії проголосувала проти розгляду угоди прем'єра Бориса Джонсона про вихід країни з ЄС.

Британській прем'єр, у свою чергу, заявив, що наполягатиме на загальних виборах, якщо ЄС запропонує відкласти Brexit до січня.

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