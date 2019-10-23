Британська Палата громад заблокувала розгляд угоди про Brexit у “турборежимі”

Палата громад Великої Британії проголосувала проти розгляду угоди прем'єра Бориса Джонсона про вихід країни з ЄС за три дні.

Про це повідомляє The Guardian.

“План Бориса Джонсона щодо швидкого розгляду його угоди про Brexit в парламенті, до дедлайну наступного тижня 31 жовтня, був заблокований депутатами у вівторок вночі, після того як він пригрозив відмовитися від (угоди — ред.) й прагнув оголошенню дострокових виборів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, проти розгляду угоди в “турборежимі” проголосували 322 депутатів, за — 308.

Зазначається, що Джонсон хотів, аби угоду про вихід Британії з ЄС, зі 110 сторінок, парламент розглянув за три дні, і щоб в четвер вже відбулося голосування за її схвалення в цілому.

Нині невідомо скільки саме часу розглядатимуть надважливий для Британії документ.

Як повідомлялося, 19 жовтня британські депутати замість схвалення угоди про Brexit проголосували за поправку про те, що угоду з ЄС не буде затверджено доти, доки Палата громад не ухвалить усі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Згодом Велика Британія звернулася до Євросоюзу з проханням відстрочити вихід з ЄС з 31 жовтня 2019 року до 31 січня 2020 року. У зв'язку з цим ЄС почав консультації з урядами 27 країн-членів.

22 жовтня Палата громад проголосувала за принципову згоду парламенту на угоду, проте парламентарії ще мають розглянути всі поправки.