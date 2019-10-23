Запит Британії про відтермінування Brexit до 31 січня лишається актуальним – Сассолі

Запит, який надійшов від Великобританії з проханням відтермінувати процедуру виходу з ЄС до 31 січня, все ще знаходиться на столі переговорів з Євросоюзом, і Європарламент радить Європейській раді погодитися з такою відстрочкою.

Про це за підсумками голосування в Палаті Представників Великобританії заявив Президент Європарламенту Девід Сассолі, заяву якого оприлюднено на сайті Європейського Парламенту.

"Після голосування в парламенті Великобританії, яке дозволяє використати більше часу для вивчення деталей угоди про вихід та після рішення прем’єр-міністра Бориса Джонсона поставити закон на паузу після голосування, запит уряду Великобританії щодо продовження (процедури виходу з ЄС) до 31 січня залишається на столі переговорів», - зазначив Сассолі.

Він висловив солідарність з позицією голови Європейської Ради Дональда Туска, який рекомендував ЄР погодити таке відтермінування.

Читайте також: Європарламент розглядає відтермінування Brexit

«Це відтермінування дасть змогувропейській Великобританії прояснити свою позицію та Європейському Парламенту – виконати свою роль», - зауважив Президент Європарламенту.