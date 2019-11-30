Різанина в Лондоні: поліція назвала ім'я нападника

Зловмисник, який напав з ножем на перехожих на Лондонському мосту, раніше відбував тюремне покарання за злочин, пов'язаний з тероризмом.

Про це повідомляє BBC.

«У ніч на суботу поліція назвала його ім'я - це 28-річний Усман Хан, який був засуджений у 2012 році та вийшов на волю умовно-достроково у грудні 2018 року. Він мешкав в графстві Стаффордшир у центральній частині Англії. Поліція проводить обшуки за місцем його проживання», - йдеться в повідомленні.

Глава антитерористичного підрозділу британської поліції Ніл Басу оголосив, що мотиви нападника поки не до кінця зрозумілі, але правоохоронці розглядають цю надзвичайну подію як теракт.

Як повідомлялося, у п'ятницю внаслідок нападу невідомого з ножем на Лондонському мосту загинули дві особи. Поліція застрелила нападника.

Фото: ВВС