Різанина на лондонському мосту: поліція не виключає тероризму

У британській поліції заявляють, що обставини інциденту на лондонському мосту поки незрозумілі, однак правоохоронці розцінюють його як терористичний.

Про це йдеться на сторінці поліції Лондона у Twitter.

"На даному етапі обставини, пов'язані з інцидентом на лондонському мосту, залишаються незрозумілими. Однак в якості запобіжного заходу ми реагуємо на інцидент так, ніби він пов'язаний з тероризмом. Один чоловік був поранений поліцією. Ми надамо додаткову інформацію, коли це буде можливо", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці додали, що кілька людей отримали поранення. За даними телеканалу Sky News, йдеться про 5 постраждалих.

У другій половині дня 29 листопада міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони Лондона, перекрила поліція. Станцію метро поряд закрили, а магазини й офіси евакуювали.

Раніше стало відомо, що на лондонському мосту стався "інцидент" на тлі повідомлень про постріли. Правоохоронці поінформували, що їх викликали через ножовий напад у районі мосту.

Фото: поліція Лондона/Twitter