Відповідальність за напад на Лондонському мосту взяли на себе терористи ІДІЛ

Відповідальність за напад на Лондонському мосту взяли на себе терористи ІДІЛ

Укрінформ
Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад чоловіка з ножем на людей на Лондонському мосту 29 листопада.

Про це повідомляє організація Site Intelligence Group, що відстежує активність бойовиків в інтернеті.

Так, у заяві ІД йдеться, що нападник виконав наказ угруповання щодо здійснення терактів у країнах, які воюють з «Ісламською державою».

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Як повідомлялося, у п'ятницю внаслідок нападу невідомого з ножем на Лондонському мосту загинули дві особи. Поліція застрелила нападника.

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Поліція повідомила 30 листопада, що нападник раніше вже був засуджений за тероризм. Ним виявився 28-річний мешканець графства Стаффордшир Усман Хан. У 2012 році він потрапив у в’язницю, звідки вийшов у грудні 2018-го.

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