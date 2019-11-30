Відповідальність за напад на Лондонському мосту взяли на себе терористи ІДІЛ

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад чоловіка з ножем на людей на Лондонському мосту 29 листопада.

Про це повідомляє організація Site Intelligence Group, що відстежує активність бойовиків в інтернеті.

Так, у заяві ІД йдеться, що нападник виконав наказ угруповання щодо здійснення терактів у країнах, які воюють з «Ісламською державою».

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Як повідомлялося, у п'ятницю внаслідок нападу невідомого з ножем на Лондонському мосту загинули дві особи. Поліція застрелила нападника.

Поліція повідомила 30 листопада, що нападник раніше вже був засуджений за тероризм. Ним виявився 28-річний мешканець графства Стаффордшир Усман Хан. У 2012 році він потрапив у в’язницю, звідки вийшов у грудні 2018-го.