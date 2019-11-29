ЗМІ повідомляють про загибель двох перехожих на Лондонському мосту
Про це повідомляє BBC.
«Двоє громадян загинули, як і нападник» - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося лише про одного загиблого перехожого.
Як відомо, поліція застрелила нападника, який влаштував напад з ножем в одній з будівель біля Лондонського мосту і намагався втекти. Він помер на місці.
Також повідомлялося про кількох поранених. Зокрема, в ЗМІ наводилися дані про 5 потерпілих.
Major incident at London Bridge, credit to the guys fighting an man with a knife! Hope all are safe and well #LondonBridge pic.twitter.com/eCk8NJ5486— dean’s travel (@PamartTravels) 29 листопада 2019 р.
Проте наразі офіційного підтвердження інформації про загиблих немає.
Як повідомлялося, лондонська поліція заявила, що розцінюють події на Лондонському мосту як «пов’язані з тероризмом».
Фото: ВВС