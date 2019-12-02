Колишній пропагандист РФ і депутат Держдуми став громадянином Німеччини - ЗМІ

Колишній депутат російської Держдуми і комісар прокремлівського молодіжного руху "Наши" Роберт Шлегель набув громадянства ФРН.

Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

"Роберт Шлегель зараз є старшим співробітником компанії в Мюнхені, яка розробляє програмне забезпечення у сфері кібербезпеки. Раніше він був речником організації, яка хвалилася кібератаками на інші держави", - йдеться у статті.

Як зазначається, Шлегель був "комісаром" прокремлівської молодіжної організації "Наші", яка взяла на себе відповідальність за низку кібератак, зокрема в Естонії, де таке вручання призвело до заворушень. Будучи депутатом Держдуми, він виступав за притягнення до відповідальності незалежних ЗМІ та російських блогерів.

За інформацією Süddeutsche Zeitung, Шлегель набув німецького громадянства навесні 2019 року (для 34-річного нащадка поволзьких німців це було не надто складно).

Зараз колишній росіянин працює директором стратегічних проєктів та операцій у штаб-квартирі міжнародної компанії з ІТ-безпеки Acronis у Мюнхені, відповідає в тому числі за налагодження міжнародних контактів.

Серед клієнтів цієї компанії такі концерни як Audi, BASF і Deutsche Bank. З 2018 року компанія підтримує стратегічні партнерські відносини з Microsoft та Google. Значна частка клієнтів розташована у США.

Acronis заснував росіянин за походженням Сергій Білоусов. За інформацією видання, саме він запросив Шлегеля до Мюнхена. Загалом, з-поміж 1500 працівників компанії 500 є росіянами, переважно це розробники програмного забезпечення.

Речник компанії заявив виданню Süddeutsche Zeitung, що Шлегель "ніколи не мав доступу до вихідного коду продуктів Acronis або до серверів з даними про клієнтів". Однак він запевнив, що відділ безпеки перегляне класифікацію Шлегеля щодо доступу до даних.

Зазначається, що у компанії Acronis оперативно відреагували на журналістське розслідування і відсторонили Шлегеля від роботи. Рішення про те, чи працюватиме він надалі у фірмі, буде прийнято за результатами внутрішнього аудиту.