ЄС підтвердив повну підтримку розслідування справи МН17

Євросоюз продовжує надавати повну підтримку зусиллям із встановлення правди і правосуддя у справі про збиття рейсу МН17, і закликає всі країни співпрацювати зі слідством.

Про це 15 листопада у Брюсселі на брифінгу для преси заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так вона відповіла на запитання журналістів про реакцію Єврокомісії на спроби Росії поставити під сумнів нові документи та відеозаписи, оприлюднені Спільною командою з розслідування (JIT).

"Я хочу нагадати висновки Європейської Ради, що відбулася у жовтні, що Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку зусиллям із встановлення правди, правосуддя та відповідальність перед жертвами збитого МН17 і їхніми родинами, і закликає всі країни повною мірою співпрацювати з розслідуванням, що продовжується, у відповідності до резолюції РБ ООН 2166, яку було ухвалено у цьому контексті", - зауважила речник Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада слідча група у справі МН17 оприлюднила розмови ватажків "ДНР" з російськими високопосадовцями, які доводять, що накази, у тому числі, щодо повсякденного управління "ДНР", адміністративних, фінансових та військових справ, отримувалися з Москви. Також слідство встановило, що засоби спецзв'язку, якими користувалися ватажки бойовиків, найімовірніше, були надані Російською Федерацію. У JIT наголошують: ватажки "ДНР" підтримували тісний зв’язок з представниками російської влади щодо військової підтримки.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики "ДНР".

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик “ДНР” Володимир Цемах, колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне, який є фігурантом справи МН17. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи.

До складу Спільної слідчої групи входять Нідерланди, Австралія, Україна, Бельгія та Малайзія.

Суд щодо катастрофи літака рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.